Le prix du roman qui fait du bien Eden Cinéma Fontvieille

Informations pratiques

Fontvieille

Le prix du roman qui fait du bien

Du jeudi 17 au samedi 19 septembre 2026. Eden Cinéma 17-19 Grand Rue Fontvieille Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-17

La 8e édition du « Prix du roman qui fait du bien » revient à Fontvieille !Familles

Le cinéma municipal, l’Eden Cinéma, accueille pendant 3 jours le festival « Le Prix du roman qui fait du bien ».



Au programme de cette édition 2026 :



Jeudi 17 septembre à 18h30

Hommage au photographe Michel Lacanaud, personnage emblématique de Fontvieille

Projection de ses courts métrages et de ses photographies



Vendredi 18 septembre à 19h

Projection du film « L’attachement », de Carine Tardieu. Adapté de L’intimité (Actes Sud), roman d’Alice Ferney.

Échange à l’issue de la séance avec la co-scénariste Raphaële Moussafir.



Samedi 19 septembre

11h30 — De l’écrit à la scène, avec Didier Flamand. Comédien, metteur en scène et réalisateur, Didier Flamand lira quelques pages de l’un de ses auteurs préférés.

15h — Rencontre avec Stefania Rousselle, l’invitée d’honneur du prix 2026. Rencontre suivie d’une séance de dédicaces.

16h — Concert dessiné : « Train de nuit dans la Voie lactée ». Adrien Demont (illustration) et Takuma Shindo (musique) donnent vie en direct à l’album tiré du roman de Kenji Miyazawa (Éd. Morgen, 2026).

17h30 : Remise du Prix du roman qui fait du bien 2026

Annonce de la lauréate ou du lauréat, suivie d’une séance de dédicaces avec l’auteur et les jurés écrivains.



Tous les événements sont en accès libre, dans la limite des places disponibles. .

Eden Cinéma 17-19 Grand Rue Fontvieille 13990 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 79 02

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English :

The 8th edition of the ‘Prix du roman qui fait du bien’ is back in Fontvieille!

L’événement Le prix du roman qui fait du bien Fontvieille a été mis à jour le 2026-09-08 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles