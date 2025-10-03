Le Prix Lire en Soissonnais : Découvrez les coulisses de la sélection et les livres en compétition ! Bibliothèque municipale de Soissons Soissons

Le Prix Lire en Soissonnais : Découvrez les coulisses de la sélection et les livres en compétition ! Bibliothèque municipale de Soissons Soissons vendredi 3 octobre 2025.

Début : 2025-10-03T14:00:00 – 2025-10-03T16:00:00

Comment est attribué le Prix Lire en Soissonnais ? Chaque année, ce prix littéraire met à l’honneur un roman parmi une sélection rigoureuse, opérée par un comité de lecture passionné. Mais comment s’organise ce processus ? Quels critères guident les choix des membres ? Et surtout, quels sont les livres en lice cette année ?

À quelques jours du Salon du Livre de Soissons (11 et 12 octobre 2025), où le lauréat sera dévoilé, plongeons dans les coulisses de ce prix littéraire qui fait vibrer les lecteurs de la région.

Rendez-vous le vendredi 3 octobre 2025 à la bibliothèque pour une immersion littéraire unique !

