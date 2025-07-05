Le prix Thionville

Le prix

30 boulevard Foch Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

45

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-04-28 20:00:00

fin : 2026-04-28

Date(s) :

2026-04-28

Tiré du roman de Cyril Gély, cette pièce met en scène un huis clos intense entre Otto Hahn et Lise Meitner, son ancienne collaboratrice. Nous sommes à Stockholm, en 1946, peu avant la remise du prix Nobel de chimie à Hahn pour la découverte de la fission nucléaire. Lise, écartée des honneurs, vient réclamer justice et reconnaissance après trente ans de travail commun. La pièce interroge ainsi la morale, la mémoire et la place des femmes en science, dans une confrontation bouleversante et actuelle.

Texte Cyril Gely

Mise en scène Tristan Petitgirard

Interprétation Pierre Arditi, Ludmila Mikaël, Clara Borras, Emmanuel Gaury

Production Théâtre Hébertot, Atelier Théâtre Actuel, Louis d’Or Production, MACAL Prod, MK PROD’ et Sésam’ ProdTout public

30 boulevard Foch Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 83 01 24 info@theatre-thionville.fr

English :

Based on the novel by Cyril Gély, this play features an intense in camera encounter between Otto Hahn and Lise Meitner, his former collaborator. The setting is Stockholm in 1946, shortly before Hahn is awarded the Nobel Prize in Chemistry for his discovery of nuclear fission. Lise, left out of the honors, has come to demand justice and recognition after thirty years of working together. The play thus questions morality, memory and the place of women in science, in a deeply moving and topical confrontation.

Text: Cyril Gely

Director: Tristan Petitgirard

Cast: Pierre Arditi, Ludmila Mikaël, Clara Borras, Emmanuel Gaury

Production: Théâtre Hébertot, Atelier Théâtre Actuel, Louis d?Or Production, MACAL Prod, MK PROD? et Sésam? Prod

German :

Basierend auf dem Roman von Cyril Gély inszeniert dieses Stück eine intensive geschlossene Gesellschaft zwischen Otto Hahn und Lise Meitner, seiner ehemaligen Mitarbeiterin. Wir befinden uns 1946 in Stockholm, kurz vor der Verleihung des Nobelpreises für Chemie an Hahn für die Entdeckung der Kernspaltung. Lise, die von den Ehrungen ausgeschlossen wurde, kommt, um nach dreißig Jahren gemeinsamer Arbeit Gerechtigkeit und Anerkennung zu fordern. Das Stück stellt somit Fragen zu Moral, Erinnerung und der Stellung der Frau in der Wissenschaft in einer erschütternden und aktuellen Konfrontation.

Text: Cyril Gely

Regie: Tristan Petitgirard

Darsteller: Pierre Arditi, Ludmila Mikaël, Clara Borras, Emmanuel Gaury

Produktion: Théâtre Hébertot, Atelier Théâtre Actuel, Louis d’Or Production, MACAL Prod, MK PROD? und Sésam? Prod

Italiano :

Tratta dal romanzo di Cyril Gély, questa pièce teatrale racconta l’intenso incontro tra Otto Hahn e Lise Meitner, sua ex collaboratrice. L’ambientazione è Stoccolma nel 1946, poco prima che Hahn venga insignito del Premio Nobel per la Chimica per la sua scoperta della fissione nucleare. Lise, esclusa dagli onori, è venuta a chiedere giustizia e riconoscimento dopo trent’anni di lavoro insieme. L’opera si interroga sulla moralità, sulla memoria e sul posto delle donne nella scienza, in un confronto profondamente toccante e attuale.

Testo: Cyril Gely

Regia: Tristan Petitgirard

Interpretato da: Pierre Arditi, Ludmila Mikaël, Clara Borras, Emmanuel Gaury

Produzione: Théâtre Hébertot, Atelier Théâtre Actuel, Louis d’Or Production, MACAL Prod, MK PROD? e Sésam? Prod

Espanol :

Basada en la novela de Cyril Gély, esta obra representa un intenso encuentro entre Otto Hahn y Lise Meitner, su antigua colaboradora. El escenario es Estocolmo en 1946, poco antes de que Hahn reciba el Premio Nobel de Química por su descubrimiento de la fisión nuclear. Lise, excluida del galardón, viene a reclamar justicia y reconocimiento tras treinta años de trabajo en común. La obra cuestiona la moralidad, la memoria y el lugar de la mujer en la ciencia, en una confrontación profundamente conmovedora y actual.

Texto: Cyril Gely

Dirección: Tristan Petitgirard

Intérpretes: Pierre Arditi, Ludmila Mikaël, Clara Borras, Emmanuel Gaury

Producción: Théâtre Hébertot, Atelier Théâtre Actuel, Louis d’Or Production, MACAL Prod, MK PROD? y Sésam? Prod

