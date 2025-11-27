Le problème lapin, cartographie 7 Cie vertical détour / Le Théâtre Laval

34 Rue de la Paix Laval Mayenne

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : 2025-11-27 20:30:00

fin : 2025-11-27

2025-11-27

Théâtre, humour

Le lapin, sa vie, son œuvre, dans un bijou d’humour et d’érudition.

Expert avéré des vraies-fausses conférences aussi sourcées que désopilantes Frédéric Ferrer s’adjoint ici les services de la comédienne Hélène Schwartz. L’impayable duo s’attaque au sujet du lapin, tout en parlant toujours en creux de notre époque et de ses grands bouleversements.

De PowerPoint délicieusement désuets en digressions absurdes, nos deux conférenciers stimulent dans un même élan neurones et zygomatiques !

• Jeudi 27 novembre à 20h30

• Le Théâtre (Salle B.Hendricks)

• Dès 14 ans

• 9€ / tarif réduit (-26 ans, demandeur d’emploi, tarif Le Pass, Pass Famille, abonné 6par4 ou SC Changé, Toutes Uniques Toutes Unies, groupe) 6€ .

34 Rue de la Paix Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire

