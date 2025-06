Le Problème lapin Théâtre des halles Avignon 5 juillet 2025 14:00

Le Problème lapin 5 – 26 juillet Théâtre des halles Vaucluse

invitation ou tarif professionnel à 15 euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-05T14:00:00 – 2025-07-05T15:25:00

Fin : 2025-07-26T14:00:00 – 2025-07-26T15:25:00

Le Problème lapin est la 7ème cartographie de l’Atlas de l’anthroposcène.

Du clapier à l’élevage industriel, de l’espèce invasive ayant détruit de nombreux écosystèmes aux résistants de Kerguelen, de celui envoyé dans l’espace en 1959 par les Russes aux victimes du tueur en série des côtes d’Armor, des peluches qui posent joyeusement sur les lits de nos enfants à celles que nous finirons par manger et boire au fur et à mesure qu’il pleut du plastique, les lapins ne cessent d’interroger les limites de notre monde. Parés de nombreux maux, ils seraient devenus l’un des signes de la mauvaise santé planétaire, le marqueur des processus d’appauvrissement et d’extinction du vivant, et in fine d’eux-mêmes ?

Mais les lapins sont-ils vraiment aussi crétins ? La question est évidemment essentielle.

« Pour le septième volet du cycle de vraies-fausses conférences qu’il a entamé en 2010, l’ex-géographe s’attaque au «Problème du lapin» avec l’érudition et le brio pince-sans-rire qui le caractérisent (…) Diagrammes, citations, équations mathématiques, gravures médiévales, photos, vidéos et autres peluches … L’arsenal déployé laisse d’autant plus baba que, pour la première fois, le fin limier fait équipe, en l’occurrence avec la comédienne Hélène Schwartz (aperçue naguère dans Borderline(s) investigations du même Ferrer) qui, aussi pince-sans-rire que son tuteur, dynamise l’argumentation pas moins irréfragable que nonsensique. » Gilles Renault – Libération

» Une conférence théâtrale et sacrément poilante sur le lapin, sa vie, son oeuvre » Anthony Palou – Le Figaro

» On a beaucoup appris, souvent ri, si on était lapins on aurait applaudi avec les oreilles, mais humbles humains que nous sommes, on tape dans nos menottes. » Jean-Pierre Thibaudat – Médiapart

« Pétrie d’érudition car placée sous le sceau de la vérité, malgré le caractère parfois improbable de certaines révélations, cette septième cartographie a le goût savoureux du débordement. » Vincent Bouquet – Sceneweb

Théâtre des halles Rue du Roi René, 84000 Avignon Avignon 84000 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « contact@verticaldetour.fr »}, {« type »: « email », « value »: « floriane.fumey@verticaldetour.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0769679399 »}]

Vertical Détour – Frédéric Ferrer Théâtre Contemporain théâtre conférence