Le procès contre Mandela et les autres Auditorium des Champs Libres Rennes Dimanche 12 avril, 16h00 Ille-et-Vilaine

gratuit

L’histoire de la lutte contre l’apartheid en Afrique du Sud ne retient le nom que d’un seul homme : Nelson Mandela.

Pourtant, il n’était pas seul à comparaître à ce procès historique en 1963 et 64. Sept co-accusés sont condamnés avec lui au bagne à perpétuité. Tous décident ensemble de transformer leur procès en tribune politique contre le régime ségrégationniste.

À travers les archives sonores du procès récemment restaurées et les témoignages des protagonistes encore vivants, le film nous fait revivre leur combat.

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Un doc du dimanche suivi d’une rencontre avec **Gilles Porte**, le réalisateur. En partenariat avec l’AFCA dans le cadre du festival national du film d’animation. (Nicolas Champeaux, Gilles Porte, 1h43 min, 2018, UFO Production, Rouge International, vostfr)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-12T16:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-12T18:30:00.000+02:00

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Auditorium des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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