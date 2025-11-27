LE PROCES D’ARSENE LUPIN – COMEDIE DE METZ Metz

LE PROCES D’ARSENE LUPIN Début : 2026-04-02 à 18:00. Tarif : – euros.

Des personnages barjos, des jeux de mots à gogo et des chansons rétro, voilà le cocktail que Guillaume Haubois vous offre sur son plateau. Un hommage loufoque aux aventures d’Arsène Lupin et une évocation en musique du Paris de la Belle Epoque. Suivez en direct le procès du célèbre gentleman cambrioleur, au travers des témoignages d’un marchand de journaux, d’un capitaine d’infanterie, d’une patronne de maison close, de l’inspecteur Ganimard et enfin d’Arsène Lupin lui-même ! Asseyez-vous, détendez-vous… mais gardez un œil sur vos bijoux !

COMEDIE DE METZ 1-3 RUE DU PONT SAINT-MARCEL 57000 Metz 57