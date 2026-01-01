Le procès de la conscience, au théâtre de la Concorde Théâtre de la Concorde Paris

Au Théâtre de la Concorde, nous pensons que l’abus de pouvoir n’est pas seulement une affaire d’institutions : il traverse aussi nos manières de percevoir, de nommer et d’habiter le réel. Avec Le Procès de la Conscience, Faroudja Hocini et Bruno Dallaporta nous invitent à un voyage où l’art et la pensée s’entremêlent pour interroger ce qui, en nous, gouverne nos vies. Comment la scène peut-elle devenir le lieu où l’on réinvente notre rapport au monde, en libérant l’imaginaire des cadres qui l’enferment ?

La conscience est appelée à la barre



Ce procès propose d’en finir avec une conscience étroite et désincarnée, en la redéfinissant à l’aune des bouleversements de la physique quantique : une conscience qui déborde nos boîtes crâniennes, se délocalise, circule, et s’élargit aux non-humains comme à la planète entière. Les pièces à conviction et témoins abordent les expériences de mort imminente, de conscience modifiée dans l’hypnose ou la transe en danse, l’évolution des espèces, les plantes, le système Terre.

Ou comment ré-ouvrir le jeu, le jeu de l’imagination politique pour penser et agir autrement.

De la cour de justice à la cour de récré, il n’y a qu’un pas : gageons qu’au théâtre de la Concorde, ce pas se fera dans la joie !

Création Faroudja Hocini et Bruno Dallaporta de la Riposte Poétique : les valeurs du soin sont les valeurs de demain.

Avec…

Dominique Bourg , philosophe des sciences de la Terre

, philosophe des sciences de la Terre Comédiens : Brice Beaugier , Clara De Gasquet , Stella et Adèle

, , et Danse et chorégraphie : Florent Cheymol, Magritte Gouin

Chant : Vio

Mis en scène avec la complicité de Jean Vallette

Le clin d’œil de Stéphanie Pillonca

Accusée de s’être coupée du corps, d’avoir voulu dominer le monde jusqu’à l’épuiser : la conscience doit aujourd’hui répondre de ses actes devant un tribunal où le public devient juré.

Le jeudi 29 janvier 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-29T20:00:00+01:00

fin : 2026-01-29T22:00:00+01:00

Date(s) : 2026-01-29T19:00:00+02:00_2026-01-29T21:00:00+02:00

Théâtre de la Concorde 1 Avenue Gabriel 75008 Paris

Métro -> 1 : Concorde (Paris) (272m)

Bus -> 72 : Cours la Reine – Chevaux de Marly (Paris) (266m)

Vélib -> Petit Palais (242.58m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Afficher la carte du lieu Théâtre de la Concorde et trouvez le meilleur itinéraire

