LE PROCÈS DE L’ORTHOGRAPHE – Le Laurette Théâtre Paris

LE PROCÈS DE L’ORTHOGRAPHE Début : 2026-01-29 à 19:00. Tarif : – euros.

Le procès de l’orthographe : les mots se défendentDes mots viennent défendre leur orthographe devant un public qui fait office de jury et vote à la fin.Certains mots doivent défendre leur orthographe devant le public qui fait office de jury (posthume justifie son H, abscons son S, enivrer la solitude de son N, oignon son I, gentiment l’absence de ses deux L, etc.). Ils devront affronter les attaques d’une procureure implacable et espérer la clémence du jury (le public).

Le Laurette Théâtre 36, Rue Bichat 75010 Paris 75