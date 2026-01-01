Produit par Dana Hastier.

Maurice Papon, haut fonctionnaire sous le régime de Vichy, supervise en 1942 la déportation de centaines de Juifs depuisla préfecture de la Gironde. Après-guerre, il mène une carrière prestigieuse comme préfet, député et ministre sans jamais être inquiété. En 1981, le journal Le Canard enchaîné révèle son rôle durant l’Occupation, documents à l’appui, entraînant une plainte pour crime contre l’humanité. Après 16 ans de procédures, son procès s’ouvre en 1997. Accusé de complicité dans la déportation de 1 600 Juifs, il est condamné à dix ans de réclusion en 1998, au terme d’un procès de plus de six mois. Ce procès, symbole tardif de la responsabilité de la fonction publique, continue de nourrir la réflexion sur la responsabilité individuelle.

En présence du réalisateur et de Dana Hastier, productrice.

En conversation avec Xavier Mauduit, journaliste, producteur à France Culture.

Avec le soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah

France, documentaire, 169 min, Dana Productions, Ina, France Télévisions, 2025.

Le dimanche 15 mars 2026

de 16h00 à 19h00

Tarif : de 3€ à 5€

Tout public.

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris

