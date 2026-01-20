Le procès des attentats de novembre 2015 Place Félix Rey Arles

Le procès des attentats de novembre 2015

Mercredi 11 février 2026 de 18h à 20h30. Place Félix Rey Amphithéâtre de l’espace Van Gogh Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11 18:00:00

fin : 2026-02-11 20:30:00

Date(s) :

2026-02-11

Rencontre avec deux des autrices du livre Un Verdict sans appel , en dialogue avec Sébastien Besatti, partie civile au procès V13 et auteur du livre Qu’est-ce que je faisais là ?

La LDH d’Arles vous invite à une rencontre-débat sur le procès des attentats de novembre 2015

en présence de deux autrices du livre “Un verdict sans appel”(éditions Actes Sud)

Ce livre propose une lecture inédite du déroulement du procès des attentats commis à Paris et à Saint-Denis en novembre 2015. Pendant 148 jours, quatre chercheurs y ont assisté. Le 29 juin 2022, 20 hommes ont été déclarés coupables, et 2318 personnes confirmées dans leur statut de victimes. Le verdict n’a pas été contesté. Ce procès a été considéré comme exemplaire et réparateur, Et pourtant, l’analyse qui en est faite ici déconstruit ce qui paraissait évident, et suscite nombre de questions.



Pauline Jarroux est docteure en anthropologie. Elle travaille depuis 2020 sur la justice antiterroriste en France et au Bénin.



Anne Wyvekens est directrice de recherche émérite au CNRS. Elle est membre de la LDH d’Arles.



Sébastien Besatti, avec lequel elles dialogueront, a été partie civile au procès. Il a écrit le livre-témoignage “Qu’est-ce que je faisais là ?”, récit d’une expérience traumatisante et de tout un parcours de reconstruction.





Accessibilité Cet événement inclut des aménagements à l’accessibilité .

Place Félix Rey Amphithéâtre de l’espace Van Gogh Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 13 24 27 74

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Interview with two of the authors of the book Un Verdict sans appel , in dialogue with Sébastien Besatti, plaintiff in the V13 trial and author of the book Qu’est-ce que je faisait là? .

L’événement Le procès des attentats de novembre 2015 Arles a été mis à jour le 2026-01-20 par Office de Tourisme d’Arles