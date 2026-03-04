Le procès des écrans, Médiathèque José Cabanis, Toulouse

Le procès des écrans Mercredi 25 mars, 18h00 Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne

Le Tribunal du Quai des Savoirs : les écrans doivent rendre des comptes

Dans le cadre du Printemps de l’Esprit Critique, une soirée organisée par le Quai des Savoirs avec la médiathèque José Cabanis, en partenariat avec la Cour d’Appel de Toulouse, la Conférence du Barreau de Toulouse et l’Ordre des Avocats du Barreau de Toulouse.

Après avoir délibéré sur le cas de l’Intelligence Artificielle en 2024 et des réseaux sociaux en 2025, le tribunal du Quai des Savoirs met les écrans sur le banc des accusés !

Dangers des écrans sur la santé des enfants ?

Entre les mains de nos enfants, les écrans, en particulier les smartphones, inquiètent : troubles du sommeil, sédentarisation, cyberharcèlement, difficultés de concentration… D’un autre côté, ils sont aussi source de lien social, participent à la construction de leur identité, et peuvent se révéler comme des outils innovants pour leur apprentissage au quotidien.

Comment réguler leur utilisation ? Cette responsabilité doit-elle incomber aux familles, ou s’agit-il d’un problème plus vaste, d’ordre de santé publique ? Faut-il les interdire à nos enfants ?

Après avoir pu écouter les expertises et les plaidoiries, ce sera au public, dans le rôle du jury, de décider de leur sort !

Noms des différents intervenants prochainement annoncés.

lieu : Médiathèque José Cabanis

Médiathèque José Cabanis 1 All Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse

Rendez-vous le 25 mars, pour un événement inédit : la médiathèque José Cabanis se transforme en tribunal. Les écrans vont devoir rendre des comptes ! hlm

