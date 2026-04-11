LE PROCÈS FOUQUET Montpellier

Montpellier

LE PROCÈS FOUQUET

17 Rue Ferdinand Fabre Montpellier Hérault

Tarif : 17 – 17 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-17 2026-04-18 2026-04-19

Panache et corruption à la Cour de Louis XIV

À la mort de Mazarin en 1661, le tout jeune Louis XIV, 23 ans, monte sur le trône. Au sommet de sa gloire, son ministre des finances Nicolas Fouquet est soudain arrêté et jeté en prison. Voltaire résume À 6 heures du soir, Fouquet était le roi de France ; à 2 heures du matin, il n’était plus rien.

Panache et corruption à la Cour de Louis XIV

À la mort de Mazarin en 1661, le tout jeune Louis XIV, 23 ans, monte sur le trône. Au sommet de sa gloire, son ministre des finances Nicolas Fouquet est soudain arrêté et jeté en prison. Voltaire résume À 6 heures du soir, Fouquet était le roi de France ; à 2 heures du matin, il n’était plus rien.

Hautement politisé, le procès du siècle oppose Nicolas Fouquet et le futur ministre Colbert, calculateur, jaloux, décidé à déclencher sa disgrâce. Malgré les avertissements de ses amis, Fouquet ne soupçonne rien de ce qui se trame dans son dos.

Colbert et Fouquet s’affrontent dans un procès fatal. Deux personnalités opposées, complexes, d’une intelligence hors du commun. Ce procès, emblématique des intrigues politiques et des rivalités au XVIIe siècle, symbolise l’autorité absolue de Louis XIV mais aussi la dépendance de l’État au monde de la finance. Le procès n’était censé durer que quelques semaines. Il durera trois ans et demi et passionnera les Français.

Voici l’affrontement de deux ministres diamétralement opposés, mêlant grandiose et corruption. Un duel verbal surprenant, un thriller judiciaire porté par deux comédiens prêts à en découdre à coups de cyniques vérités et de mensonges éhontés.

Sur réservation .

17 Rue Ferdinand Fabre Montpellier 34090 Hérault Occitanie +33 4 99 62 83 13

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English :

Panache and corruption at the court of Louis XIV

When Mazarin died in 1661, the 23-year-old Louis XIV ascended the throne. At the height of his glory, his finance minister Nicolas Fouquet was suddenly arrested and thrown into prison. Voltaire summed it up: At 6 o’clock in the evening, Fouquet was the King of France; at 2 o’clock in the morning, he was nothing.

L’événement LE PROCÈS FOUQUET Montpellier a été mis à jour le 2026-04-07 par 34 OT MONTPELLIER