Le Procés Journée internationale des droits des femmes Saint-Jean-d’Angély

Le Procés Journée internationale des droits des femmes

Salle Aliénor d’Aquitaine Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 17:30:00

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

LE PROCES DE BOBIGNY de Sophie et Basile Ader.

Cette pièce de théâtre, accessible pour les enfants à partir 14 ans, est une reconstitution des moments forts du procès de 1972 écrite sur la base de la sténotypie de l’époque.

Salle Aliénor d’Aquitaine Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 54 67 13 29

