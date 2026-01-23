Le Procés Journée internationale des droits des femmes Saint-Jean-d’Angély
Le Procés Journée internationale des droits des femmes Saint-Jean-d'Angély dimanche 8 mars 2026.
Salle Aliénor d'Aquitaine Saint-Jean-d'Angély Charente-Maritime
Tarif : 10 EUR
17:30:00
fin : 2026-03-08
2026-03-08
LE PROCES DE BOBIGNY de Sophie et Basile Ader.
Cette pièce de théâtre, accessible pour les enfants à partir 14 ans, est une reconstitution des moments forts du procès de 1972 écrite sur la base de la sténotypie de l’époque.
Salle Aliénor d'Aquitaine Saint-Jean-d'Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
