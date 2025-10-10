Le Procès Le Parnasse Mimizan
Le Procès Le Parnasse Mimizan vendredi 10 octobre 2025.
Le Procès
Le Parnasse 3 Avenue de la Gare Mimizan Landes
Concert, Théâtre contemporain par Le Théâtre des Deux Mains
Joseph K., arrêté sans raison apparente, plonge dans un univers judiciaire opaque et absurde. Cette adaptation transforme Le Procès en un opéra électro-rock psychédélique texte scandé, rythmes urbains, lumières et fumée, musiciens en live. un spectacle-concert qui pulse, mêlant théâtre, musique et danse pour révéler toute la puissance et l’étrangeté de Kafka.
Durée 1h / dès 12 ans
– spectacle accueilli en résidence en 2023-2024 .
Le Parnasse 3 Avenue de la Gare Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine
