Le Processus Cie Théâtre de Romette Théâtre de Chaoué Allonnes

Le Processus Cie Théâtre de Romette

Théâtre de Chaoué 11, Rue du Moulin de Chaoué Allonnes Sarthe

Tarif : 5 – 5 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 15:00:00

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

Se rassembler, partager, sensibiliser, informer…rejoignez-nous le temps d’un après midi pour échanger autour des droits de la femme et de l’avortement. Le Théâtre de Chaoué propose, un temps fort et une journée engagée, avec des rendez-vous artistiques et des espaces d’échanges et de paroles.

A partir de 15H Alice Sibbille, autrice et metteuse en scène engagée autour des questions de genre et des droits humains vous propose une lecture poignante de l’un de ses récits, Gisèle.

Pour continuer votre réflexion, vous trouverez sur place un ensemble d’ouvrages (que vous pourrez ensuite emprunter à la médiathèque) ainsi qu’un fanzine à prix libre et dont les bénéfices seront reversés à une association engagée pour les droits des femmes.

Dès 18H assistez à la représentation du spectacle Le Processus

Fabien et Claire ont 15 ans. Ils sont amoureux et ça y est, ils l’ont fait ! C’était il y a quinze jours et depuis, Claire y pense tout le temps. Mais aujourd’hui, c’est l’inquiétude qui prend le dessus. Au fond d’elle, Claire le sent, un processus a commencé, là, dans son corps, elle le sait et va devoir prendre une décision. À travers son récit, nous accompagnons Claire sur ces quelques jours où tout se joue ses doutes, ses sensations, ses colères, ses pulsations internes… Un texte sensible et fort sur l’amour au plus près des adolescents. .

Théâtre de Chaoué 11, Rue du Moulin de Chaoué Allonnes 72700 Sarthe Pays de la Loire contact@theatredechaoue.fr

English :

Gathering, sharing, raising awareness, informing… join us for an afternoon to discuss women’s rights and abortion. The Théâtre de Chaoué is organizing a day of artistic events, discussion and debate.

L’événement Le Processus Cie Théâtre de Romette Allonnes a été mis à jour le 2025-12-03 par CDT72