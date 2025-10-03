Le professeur Théâtre d’Auxerre Auxerre

Le professeur

Théâtre d’Auxerre 54 Rue Joubert Auxerre Yonne

Tarif : 20 – 20 – 37 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 20:30:00

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Assassinat de Samuel Paty, un meurtrier, combien de responsables ? Seule en scène, Carole Bouquet donne une interprétation magistrale du texte d’Émilie Frèche Le Professeur. Une voix pour faire entendre les mots, mais aussi les silences qui ont fait les dix jours précédant une fin aussi tragique qu’évitable.

L’acte terroriste a frappé la France de stupeur voici déjà 5 ans. Au-delà des prévenus, quelle est la part de responsabilité collective dans la mort annoncée de Samuel Paty ? Femme de lettres engagée, Emilie Frèche éclaire dans ce texte paru en 2024 l’engrenage implacable dont le professeur a été la victime désignée, au vu et au su de tous. Démêlant l’écheveau des responsabilités, elle raconte comment, des collègues à l’institution scolaire, chacun, dans son irréductible sincérité, a échoué à prendre ses responsabilités. Mise en espace dans une grande épure par Muriel Mayette-Holtz, Carole Bouquet porte ce texte, passant d’un registre à l’autre pour donner voix aux protagonistes. Le Professeur conduit à une nécessaire introspection face à la peur qui s’insinue, nous interroge sur la liberté et ce à quoi nous sommes prêts pour la conserver. .

