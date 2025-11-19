LE PROFESSEUR – THEATRE CROISETTE – JW MARRIOTT Cannes

LE PROFESSEUR Début : 2026-03-08 à 18:00. Tarif : – euros.

SEMEC PALAIS DES FESTIVAL PRÉSENTE : LE PROFESSEUREn soulignant la somme des manquements individuels et institutionnels qui ont contribué à une faute collective, Le Professeur évoque nos renoncements et interroge sur ce qui nous unit. Ce professeur s’appelait Samuel Paty !CRÉATION 2026Comédienne, metteuse en scène et directrice du Théâtre National de Nice, Muriel Mayette-Holtz adapte le texte bouleversant d’une écrivaine engagée, pour en offrir l’interprétation à une comédienne emblématique. Ce « Professeur » est un moment de théâtre pur, d’une intensité rare et nimbé d’une profonde humanité.Carole Bouquet, seule en scène, incarne l’ensemble des protagonistes du récit et sa voix porte les mots qui racontent l’enclenchement inexorable de l’engrenage sur le point de broyer un homme, et de nous marquer tous.Calomnié, insulté, menacé, désavoué, abandonné… pour avoir fait son métier avec passion, conformément aux missions confiées par l’institution qui l’employait.La pièce retrace les 10 jours qui ont précédé l’assassinat de ce professeur pris dans l’étau, entre la rage des uns et la lâcheté des autres.D’APRÈS : Le Professeur d’Émilie FrècheADAPTATION ET MISE EN SCÈNE : Muriel Mayette-HoltzSCÉNOGRAPHIE ET COSTUMES : Rudy SabounghiAVEC : Carole BouquetPRODUCTION LA SCALA PARIS

THEATRE CROISETTE – JW MARRIOTT 50 BD LA CROISETTE 06400 Cannes 06