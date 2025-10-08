Le programme de la Fête des Vendanges de Montmartre 2025

Dans le 18e arrondissement, elle est partout : dans l’effervescence des rues, la vitalité de ses cultures, la richesse de ses talents. Elle s’exprime à travers l’art, la musique, la danse, le sport, l’engagement, l’envie de créer et de réinventer sans cesse, ensemble.

En 2025, la Fête des Vendanges de Montmartre célèbre cette jeunesse qui unit toutes les générations, ce souffle qui traverse le temps et les quartiers. Que l’on ait 7 ou 77 ans, que l’on soit habitant de toujours, nouveau venu ou passant d’un jour, chacun est invité à se laisser porter par cette dynamique joyeuse et inspirante.

Pendant 5 jours et à travers tout l’arrondissement, avec un programme riche et diversifié mêlant de nombreuses propositions culturelles, artistiques, gustatives ou sportives, toujours festives, cette fête sera l’occasion de partager, de rêver et de redécouvrir ensemble ce qui nous anime : une jeunesse intemporelle, mêlant toutes les générations, une jeunesse créative, solidaire et engagée, résolument tournée vers l’avenir.

Bienvenue dans cette édition 2025, où l’âme du 18e se fête avec enthousiasme !

La programmation complète est disponible ici !

Les temps forts

Les visites des vignes

Découvrez les vignes de Montmartre lors d’une visite avec Jean-Manuel Gabert, historien et conférencier spécialiste de l’histoire de la vigne.

Les concerts Decibels

Tendez l’oreille à la découverte de la scène musicale actuelle française et étrangère lors des concerts Décibels Vendanges. Pendant quatre jours, les nouveaux talents font vibrer les mélomanes et les spectateurs curieux lors de concerts de musique “live” gratuits programmés dans le 18e. Pop, rock psyché, électro, rap, soul mais aussi, RnB, hip-hop, folk et chanson : Décibels Vendanges représente la diversité des musiques grâce à une programmation variée et toujours plus imaginative.

La course nocturne des vendanges

À la tombée de la nuit, le cœur du 18e s’illumine pour accueillir sa course la plus festive et décalée ! Dans une ambiance conviviale et haute en couleurs, venez parcourir les rues emblématiques de Montmartre, entre énergie populaire, esprit de fête…et dénivelés ! Cette course symbolique célèbre un arrondissement en perpétuel mouvement, où l’histoire et la jeunesse se rencontrent à chaque coin de rue. Que vous soyez coureur aguerri ou amateur en baskets dépareillées, rejoignez le peloton fluo et coloré pour faire battre le cœur du 18e…éternellement jeune !

La cérémonie des non-demandes en mariages

Les non-mariés célèbrent leur amour lors d’une cérémonie menée par Éric Lejoindre, maire du 18e arrondissement. Si vous avez toujours rêvé de vous marier pour de faux alors c’est le moment ! L’amour se célèbre à tout âge.

Dans un décor rose et rouge où froufrous et tissus drapés occupent une place de choix, les futurs non-mariés se succèdent devant le maire du 18e pour se non-passer la bague au doigt. Afin de rendre ce moment encore plus mémorable, les mystérieuses coiffures transforment les chevelures des Fiancés pour l’éternité en de véritables œuvres capillaires qui intriguent autant qu’elles fascinent.

Le bal de clôture

Comme chaque année, la Fête des Vendanges se termine en beauté avec le DJ Thierry Lecamp. Tous les âges sont invités à célébrer ensemble, car sur la piste de danse, on est tous « forever young ».

Entre tubes légendaires et pépites surprenantes, la playlist fait vibrer habitants et visiteurs, emportés par l’énergie joyeuse et intemporelle de la fête. Laissez-vous entraîner jusqu’à la tombée de la nuit dans une ambiance festive, chaleureuse et pleine de vie.

La Fête des Vendanges c’est aussi l’occasion de visiter les vignes du 18e, d’applaudir des spectacles musicaux et d’art visuel, de faire des balades thématiques, de participer à un grand goûter avec les enfants… Découvrez vite le programme complet

Pour sa 92e édition, la Fête des vendanges de Montmartre célèbre la jeunesse. Une jeunesse qui rime avec élan, énergie, créativité, curiosité ou encore audace. La jeunesse comme un état d’esprit et non pas comme une simple question d’âge !

Du mercredi 08 octobre 2025 au dimanche 12 octobre 2025 :

gratuit Tout public.

