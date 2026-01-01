Le programme des ateliers MaxiCraftie : janvier et février 2026

Le programme de MaxiCraftie

Vision Board

Où ? Chez Monique & Myrtille (83, rue Orfila, 20 e )

Quand ? Samedi 24 janvier, de 14 h à 17 h

Combien ? 30 euros

Inscriptions ? 12 places disponibles

Spécial Saint-Valentin

Où ? Chez Monique & Myrtille (83, rue Orfila, 20 e )

Quand ? Samedi 7 février et dimanche 8 février, de 14 h à 17 h

Combien ? 30 euros

Inscriptions ? 12 places disponibles

Rétro vintage

Où ? Chez Amendula (26, rue de Cotte, 12 e )

Quand ? Jeudi 29 janvier, de 18 h 30 à 21 h

Combien ? 45 euros, avec une tarte salée végétarienne et un soft

Inscriptions ? 7 places disponibles (enfants bienvenus)

Toutes les inscriptions se font ici !

Clotilde Puyenchet et Lana Brocante, ont lancé, il y a quelques mois, leurs ateliers créatifs Maxi Craftie. Dessins, photos, stickers, strass… L’occasion de s’exprimer autrement !

Du samedi 24 janvier 2026 au dimanche 08 février 2026 :

payant Public jeunes et adultes.

Date(s) :



https://www.instagram.com/maxicraftie/ maxicraftie@gmail.com



