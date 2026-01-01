Le programme des ateliers MaxiCraftie : janvier et février 2026
Le programme des ateliers MaxiCraftie : janvier et février 2026 samedi 24 janvier 2026.
Le programme de MaxiCraftie
Vision Board
- Où ? Chez Monique & Myrtille (83, rue Orfila, 20e)
- Quand ? Samedi 24 janvier, de 14 h à 17 h
- Combien ? 30 euros
- Inscriptions ? 12 places disponibles
Spécial Saint-Valentin
- Où ? Chez Monique & Myrtille (83, rue Orfila, 20e)
- Quand ? Samedi 7 février et dimanche 8 février, de 14 h à 17 h
- Combien ? 30 euros
- Inscriptions ? 12 places disponibles
Rétro vintage
- Où ? Chez Amendula (26, rue de Cotte, 12e)
- Quand ? Jeudi 29 janvier, de 18 h 30 à 21 h
- Combien ? 45 euros, avec une tarte salée végétarienne et un soft
- Inscriptions ? 7 places disponibles (enfants bienvenus)
Toutes les inscriptions se font ici !
Clotilde Puyenchet et Lana Brocante, ont lancé, il y a quelques mois, leurs ateliers créatifs Maxi Craftie. Dessins, photos, stickers, strass… L’occasion de s’exprimer autrement !
Du samedi 24 janvier 2026 au dimanche 08 février 2026 :
payant Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-01-24T01:00:00+01:00
fin : 2026-02-09T00:59:59+01:00
Date(s) :
https://www.instagram.com/maxicraftie/ maxicraftie@gmail.com