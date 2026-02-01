Le programme des mercredis au pôle Ados Mars-Avril Pôle Ados Luxeuil-les-Bains
Le programme des mercredis au pôle Ados Mars-Avril
Pôle Ados 6 Rue Salvador Allende Luxeuil-les-Bains Haute-Saône
Des vacances d’avril sportives au pôle Ados !
Le pôle Ados organise, en collaboration avec le Club Ados de Lure, la 2ème édition de la Young Cup , un tournoi inter centres de futsal.
Ce n’est pas tout ! Le 9 avril, le pôle Ados se déplacera à Héricourt pour participer au Koh-Lanta inter centres !
Les mercredis de mars et avril seront riches en programme avec quizz, cinéma, bowling, restaurant.
Le pôle Ados ouvrira ses portes le mercredi 1 avril et ce n’est pas une blague ! Vous pourrez échanger avec l’équipe d’animation autour d’une collation. .
Pôle Ados 6 Rue Salvador Allende Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 62 27 62 93
