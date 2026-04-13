Le programme des vacances d’avril pour les 6/17 ans est enfin disponible ! MJC maison de suède Rennes 13 – 24 avril Ille-et-Vilaine

Sur inscription

Les places étant limitées, pensez à vous inscrire rapidement ⏳✨

Les inscriptions se font sur rendez-vous :

par téléphone au 02 99 50 61 70

sur place au 5 rue de Suède, 35200 Rennes

ou auprès des animateurs

On vous attend avec impatience !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-13T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-24T17:30:00.000+02:00

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mjcmaisondesuede@gmail.com 0299516170

MJC maison de suède 5 rue de suède 35200 rennes Bréquigny Rennes 35200 Ille-et-Vilaine



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