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Le programme des vacances d’avril pour les 6/17 ans est enfin disponible ! MJC maison de suède Rennes

Le programme des vacances d’avril pour les 6/17 ans est enfin disponible ! MJC maison de suède Rennes

Le programme des vacances d’avril pour les 6/17 ans est enfin disponible ! MJC maison de suède Rennes lundi 13 avril 2026.

Lieu : MJC maison de suède

Adresse : 5 rue de suède 35200 rennes

Ville : 35200 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : lundi 13 avril 2026

Fin : vendredi 24 avril 2026

Le programme des vacances d’avril pour les 6/17 ans est enfin disponible ! MJC maison de suède Rennes 13 – 24 avril Ille-et-Vilaine

Sur inscription

Les places étant limitées, pensez à vous inscrire rapidement ⏳✨

Les inscriptions se font sur rendez-vous :
par téléphone au 02 99 50 61 70
sur place au 5 rue de Suède, 35200 Rennes
ou auprès des animateurs

On vous attend avec impatience !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-13T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-04-24T17:30:00.000+02:00

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 mjcmaisondesuede@gmail.com 0299516170

MJC maison de suède 5 rue de suède 35200 rennes Bréquigny Rennes 35200 Ille-et-Vilaine


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