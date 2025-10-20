Le programme des vacances de la Toussaint est disponible ! MJC maison de suède Rennes

Sur inscription

du 20 au 31 octobre 2025

Pour les 6 à 17 ans, préparez-vous à deux semaines pleines d’activités : tournoi de foot, macadam handball, grands jeux, activités manuelles, jeux vidéo, sorties cinéma, trampoline park, space laser, Loopiland… et bien d’autres surprises ! ⚽

Pour vous inscrire :

02 99 51 61 70

Sur place à la MJC Maison de Suède

ou directement auprès des animateurs !

Le programme complet est à télécharger dans les rubriques “Enfance”, “Dullin” et “Jeunesse” sur notre site internet www.mjcmaisondesuede.com

0299516170 mjcmaisondesuede@gmail.com

MJC maison de suède 5 rue de suède 35200 rennes Bréquigny Rennes 35200 Ille-et-Vilaine