Le programme des vacances de Noël est disponible ! MJC maison de suède Rennes 22 – 31 décembre Ille-et-Vilaine

Sur inscription

Des activités ludiques, créatives et sportives sont prévues pour les enfants et adolescents de 6 à 17 ans pendant les vacances.

Inscriptions : sur rendez-vous par téléphone au 02 99 51 61 70 ou directement sur place au 5 rue de Suède, 35200 Rennes.

⚠️ Places limitées, ne tardez pas !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-22T14:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-31T17:00:00.000+01:00

1

0299516170 mjcmaisondesuede@gmail.com

MJC maison de suède 5 rue de suède 35200 rennes Bréquigny Rennes 35200 Ille-et-Vilaine