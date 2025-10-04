LE PROJET 205 ROAD TRIP SONORE Hôtel de Sponeck Sochaux
Hôtel de Sponeck Carrefour de l’Europe Sochaux Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-10-04 10:00:00
fin : 2025-10-05 18:00:00
2025-10-04
Road Trip sonore à bord d’une 205 au Musée de L’Aventure Peugeot
samedi 4 & dimanche 5 octobre.
En partenariat avec Le Musée de L’Aventure Peugeot
Au milieu des voitures de collection et des pièces détachées, le public est invité à prendre place autour de 205 transformées en capsules d’écoute. Avec Le Projet 205 Road Trip sonore à bord d’une auto sacrée, l’auteur et réalisateur Thomas Guillaud-Bataille propose une plongée intime dans les récits liés à ce modèle iconique des années 80 souvenirs d’usine, bribes d’enfance, échos populaires. Une expérience radiophonique immersive, entre patrimoine industriel et imaginaire collectif.
A savoir les billets vous permettront d’accéder au Musée Peugeot les 4 et 5 octobre 2025 de 10h à 18h.
DURÉE 17 MINUTES * sous réserve de modifications ultérieures .
