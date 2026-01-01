France, documentaire, 70 min, Les temps qui courent, 2025.

Le Projet fait dialoguer les mémoires de la déportation et de la guerre d’Algérie au cœur du quartier des Olympiades, dans le 13e arrondissement de Paris. Izio Rosenman est un enfant juif polonais rescapé de Buchenwald et installé dans le quartier depuis 1956. Suite à sa rencontre avec Kamel Chabane, l’enfant du quartier devenu historien pour comprendre la terrible disparition d’un père appelé de la guerre d’Algérie, Izio Rosenman participe au projet de la classe de troisième du collège Flaubert, puis se rend avec eux à Buchenwald. Izio et Kamel transmettent à une nouvelle génération d’élèves issue de l’immigration les ressorts intimes de leur engagement contre toute forme d’intolérance et de haine. Un travail de mémoire pour faire société ensemble.

En présence de la réalisatrice, d’Izio Rosenman et de Kamel Chabane.

En conversation avec Alain Lewkowicz, journaliste et producteur à France Culture.

Avec le soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah.

AVANT-PREMIÈRE – projection – rencontre – Cycle « Autour du 27 janvier. 81e anniversaire de la « libération » d’Auschwitz-Birkenau »

Le jeudi 29 janvier 2026

de 19h00 à 21h00

payant

Tarif : de 3€ à 5€

Public jeunes et adultes.

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris

