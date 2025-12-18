Le Projet Toubkal : Défier l’inaccessible Maison de la Conversation Paris

Des jeunes des quartiers de Pantin se sont lancé un double défi fou lors de leur séjour au Maroc : gravir le plus haut mont d’Afrique du Nord, le Toubkal, et planter un maximum d’arbres dans le sud pour lutter contre la désertification.

À travers cette soirée de restitution, ils vous partageront leur expérience de solidarité internationale, leur vision du dépassement de soi et les enseignements d’un projet ambitieux mêlant aventure et engagement écologique.

Date

Mercredi 29 janvier 2026

Horaires

19h à 21h30

Tarif

Gratuit

Animation / Organisation

Le Réseau Social

Comment venir ?

Maison de la Conversation

10-12 rue Maurice Grimaud, 75018 Paris

Transports en commun recommandés

Métro : lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen)

Tram : T3B, arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre

Bus : lignes 60 et 95, arrêt René Binet

Instagram : @iciconversation

Site web : maisondelaconversation.org

https://www.eventbrite.fr/e/le-projet-toubkal-defier-linaccessible-tickets-1978274157258?aff=QFAP communication@maisondelaconversation.org



