Le Projet Toubkal : Défier l’inaccessible Maison de la Conversation Paris jeudi 29 janvier 2026.
Des jeunes des quartiers de Pantin se sont lancé un double défi fou lors de leur séjour au Maroc : gravir le plus haut mont d’Afrique du Nord, le Toubkal, et planter un maximum d’arbres dans le sud pour lutter contre la désertification.
À travers cette soirée de restitution, ils vous partageront leur expérience de solidarité internationale, leur vision du dépassement de soi et les enseignements d’un projet ambitieux mêlant aventure et engagement écologique.
Date
Mercredi 29 janvier 2026
Horaires
19h à 21h30
Tarif
Gratuit
Animation / Organisation
Le Réseau Social
Comment venir ?
Maison de la Conversation
10-12 rue Maurice Grimaud, 75018 Paris
Transports en commun recommandés
Métro : lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen)
Tram : T3B, arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre
Bus : lignes 60 et 95, arrêt René Binet
Instagram : @iciconversation
Site web : maisondelaconversation.org
Des jeunes de Pantin racontent leur ascension du plus haut mont d’Afrique du Nord et leur mission de reforestation au Maroc.
