Le Prologue du Chainon Laval

Le Prologue du Chainon Laval vendredi 12 septembre 2025.

Le Prologue du Chainon

Laval Mayenne

Tarif : 65 – 65 – 65 EUR

Date :

Début : 2025-09-12

fin : 2025-09-13

Date(s) :

2025-09-12

Laval Tourisme et Le Chainon Manquant s’associe encore une fois pour vous proposer la 9ème édition du « Prologue du Chainon » !

Un parcours spectaculaire dans le département !

Re)découvrir des spectacles du Chainon Manquant sur tout le territoire de Laval Agglomération et ses alentours, telle est la proposition de ce Prologue, en guise d’amuse-bouche de la prochaine édition du Festival.

Vendredi 12 septembre

20h30 — Les Ondines, Changé Craquage — Marion Mezadorian

Samedi 13 septembre

11 h 00 départ de Laval en car

11h30 Laval Fanfare Mukasamuka au Crédit Mutuel Maine- Anjou, Basse-Normandie

14h30 Bonchamp-lès-Laval Jubilä — Leïla Martial au Centre culturel Les Angenoises

17h Montjean Odeia, dans l’église de Montjean

20h30 –Mée La Symphonie des Chauves-Souris — Compagnie Mycelium au Château du Tertre à Mée

vers 22h30 23h retour à Laval

Imaginé avec Laval Tourisme, le programme du Pass Prologue de cette 9e édition se compose de 5 spectacles pré-choisis (voir ci-dessous) et d’une visite de la cidrerie de la Ferme du Pressoir. La dégustation de produits locaux, les repas du samedi midi et soir, le transport en bus le samedi sont inclus dans le Pass Prologue, au tarif de 65 €.

INFOS PRATIQUES

· Lieux Département de la Mayenne

· Date le vendredi 12 et samedi 13 Septembre 2023

· Programmation sur le site www.lechainon.fr

· Point de vente Office de Tourisme de Laval 84 Avenue Robert Buron, 53000 Laval 02 43 49 45 26 ou billetterie@laval-tourisme.com PROCHAINEMENT A VENIR .

Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire

English :

Laval Tourisme and Le Chainon Manquant join forces once again to bring you the 9th edition of the « Prologue du Chainon »!

German :

Laval Tourisme und Le Chainon Manquant haben sich erneut zusammengetan, um Ihnen die 9. Ausgabe des « Prologue du Chainon » anzubieten!

Italiano :

Laval Tourisme e Le Chainon Manquant si uniscono ancora una volta per proporre la nona edizione del « Prologue du Chainon »!

Espanol :

Laval Tourisme y Le Chainon Manquant se unen de nuevo para ofrecerle la 9ª edición del « Prólogo del Chainon »

