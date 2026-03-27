Le promontoire granitique du Yaudet Parking du site naturel Ploulec’h
Le promontoire granitique du Yaudet Parking du site naturel Ploulec’h lundi 13 avril 2026.
Le promontoire granitique du Yaudet
Parking du site naturel Le Yaudet Ploulec’h Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-13 10:00:00
fin : 2026-04-13 12:00:00
Date(s) :
2026-04-13
Site archéologique et historique, le Yaudet a aussi un intérêt géologique avec un granite jeune de 300 millions d’années, facilement extrait et exporté, notamment vers Lannion en remontant la ria qui a une particularité unique (on vous la dira).
Marche facile sur chemin. .
Parking du site naturel Le Yaudet Ploulec’h 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 80 53 10 37
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English :
L’événement Le promontoire granitique du Yaudet Ploulec’h a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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