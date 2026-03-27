Le promontoire granitique du Yaudet Parking du site naturel Ploulec’h

Le promontoire granitique du Yaudet

Parking du site naturel Le Yaudet Ploulec’h Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-13 10:00:00

fin : 2026-04-13 12:00:00

Date(s) :

2026-04-13

Site archéologique et historique, le Yaudet a aussi un intérêt géologique avec un granite jeune de 300 millions d’années, facilement extrait et exporté, notamment vers Lannion en remontant la ria qui a une particularité unique (on vous la dira).

Marche facile sur chemin. .

Parking du site naturel Le Yaudet Ploulec’h 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 80 53 10 37

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Le promontoire granitique du Yaudet Ploulec’h a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose