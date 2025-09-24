Le protocole pêche d’Izadia Parc écologique Izadia Anglet

Parc écologique Izadia 297 avenue de l’Adour Anglet Pyrénées-Atlantiques

Découvrez les techniques de capture et de marquage des poissons du lac Nord.

Vous comprendrez le protocole mis en place, les caractéristiques de ces espèces et notamment de l’Anguille d’Europe.

Ce moment privilégié vous permettra d’être au plus près des poissons.

Animé par la Direction de l’Environnement.

Dès 6 ans. .

Parc écologique Izadia 297 avenue de l’Adour Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 57 17 48

