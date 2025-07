Le P’tit Atelier contes et création Spécial Breizh Mon P’tit Café Lamballe-Armor

Le P’tit Atelier contes et création Spécial Breizh Mon P’tit Café Lamballe-Armor mercredi 23 juillet 2025.

Le P’tit Atelier contes et création Spécial Breizh

Mon P’tit Café 16 Rue du Val Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-23 10:30:00

fin : 2025-07-23 11:30:00

Date(s) :

2025-07-23

Quand l’histoire sort du livre….Prenez une histoire décoiffante, ajoutez des animaux du bord de mer et saupoudrez de créatures fantastiques. Mélangez et vous obtiendrez de quoi nourrir votre imagination. Ensuite, munissez-vous de crayons et laissez place à la création.

Pour les enfants de 4 à 10 ans. Sur inscription. Animé par Ludivine .

Mon P’tit Café 16 Rue du Val Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 82 38 65 21

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Le P’tit Atelier contes et création Spécial Breizh Lamballe-Armor a été mis à jour le 2025-07-07 par Office de tourisme Cap d’Erquy Val André