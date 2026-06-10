Le p’tit bal avec le duo La Belle et le Blues bibliothèque Clôteaux-Bréquigny Rennes
Le p’tit bal avec le duo La Belle et le Blues bibliothèque Clôteaux-Bréquigny Rennes samedi 20 juin 2026.
Le p’tit bal avec le duo La Belle et le Blues bibliothèque Clôteaux-Bréquigny Rennes Samedi 20 juin, 18h00 Ille-et-Vilaine
pour la fête de la musique, la duo la Belle et le Blues vous invite à chanter et danser.
Elise Lalettra et Nicolas Tavernier revisiteront le répertoire de la chanson française. Buvette et restauration sur place.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-20T18:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-20T21:00:00.000+02:00
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bibliotheque.cloteaux-brequigny@ville-rennes.fr
bibliothèque Clôteaux-Bréquigny 84, rue d’Angleterre 35200 Rennes Bréquigny Rennes 35200 Ille-et-Vilaine
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