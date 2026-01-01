Le p’tit bal bœuf trad du Clos chemin de la Vieille Forme Rochefort
Le p’tit bal bœuf trad du Clos chemin de la Vieille Forme Rochefort dimanche 25 janvier 2026.
Le p’tit bal bœuf trad du Clos
chemin de la Vieille Forme Le Clos Rochefort Charente-Maritime
Début : 2026-01-25 15:00:00
fin : 2026-02-22 18:00:00
2026-01-25 2026-02-22
Le p’tit bal bœuf trad du Clos propose une scène ouverte et un bœuf ambiance bal trad pour musiciens et danseurs de l’après-midi.
chemin de la Vieille Forme Le Clos Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine leclos@mailo.com
English : The little bal bœuf trad du Clos
The p’tit bal bœuf trad du Clos offers an open stage and a bal trad atmosphere jam for musicians and dancers in the afternoon.
