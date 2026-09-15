Le p’tit bal bœuf trad chemin de la Vieille Forme Rochefort

dimanche 27 septembre 2026 · chemin de la Vieille Forme · Rochefort

Informations pratiques

Rochefort

Le p’tit bal bœuf trad

chemin de la Vieille Forme Le Clos Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 15:00:00

fin : 2026-12-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-27 2026-10-18 2026-11-29 2026-12-20

Un événement propose une scène ouverte et un bal traditionnel le dimanche après-midi, ouvert aux musiciens et danseurs.

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chemin de la Vieille Forme Le Clos Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine leclos@mailo.com

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English : The little traditional ball

An event features an open stage and a traditional ball on Sunday afternoon, open to musicians and dancers.

L’événement Le p’tit bal bœuf trad Rochefort a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme Rochefort Océan