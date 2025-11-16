Le p’tit bal de l’amitié Varzay

Le p’tit bal de l’amitié

Salle des Fêtes Varzay Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-11-16 14:30:00

fin : 2025-11-16

2025-11-16

Le Club de l’amitié de Varzay organise un bal de l’amitié animé par l’orchestre Amantino.

Boisson et pâtisserie inclues dans le tarif d’entrée.

Renseignements Georges Charruau 06 79 42 01 19 ou Marie-Béatrice Vergnaud 06 68 64 21 40

Salle des Fêtes Varzay 17460 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 64 21 40

English :

The Club de l’amitié de Varzay (Varzay Friendship Club) is organizing a Friendship Ball with live entertainment by the Amantino orchestra.

Drinks and pastries included in the entrance fee.

For further information, please contact Georges Charruau 06 79 42 01 19 or Marie-Béatrice Vergnaud 06 68 64 21 40

German :

Der Club de l’amitié de Varzay organisiert einen Freundschaftsball, der vom Orchester Amantino musikalisch umrahmt wird.

Getränke und Gebäck sind im Eintrittspreis inbegriffen.

Informationen: Georges Charruau 06 79 42 01 19 oder Marie-Béatrice Vergnaud 06 68 64 21 40

Italiano :

Il Club dell’Amicizia di Varzay organizza un Ballo dell’Amicizia con musica dal vivo dell’orchestra Amantino.

Bevande e dolci inclusi nel biglietto d’ingresso.

Per ulteriori informazioni, contattare Georges Charruau 06 79 42 01 19 o Marie-Béatrice Vergnaud 06 68 64 21 40

Espanol :

El Club de la Amistad de Varzay organiza un Baile de la Amistad con música en directo de la orquesta Amantino.

El precio de la entrada incluye bebidas y pasteles.

Para más información, póngase en contacto con Georges Charruau 06 79 42 01 19 o Marie-Béatrice Vergnaud 06 68 64 21 40

