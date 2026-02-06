Le P’tit Bal de Villandraut Villandraut

Le P’tit Bal de Villandraut

Salle des fêtes Villandraut Gironde

Danses trad & folk et chant occitan en Sud-Gironde

Au programme

– 19h atelier danses

– 20h auberge espagnole

– 21h bal .

Salle des fêtes Villandraut 33730 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 28 71 90 asso.entrad@gmail.com

