Le P’tit Bal de Villandraut Villandraut

Salle des fêtes Villandraut Gironde
Tarif :
Danses trad & folk et chant occitan en Sud-Gironde
Au programme
– 19h atelier danses
– 20h auberge espagnole
– 21h bal .
Salle des fêtes Villandraut 33730 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 28 71 90 asso.entrad@gmail.com
