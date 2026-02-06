Le P’tit Bal de Villandraut Villandraut

Le P'tit Bal de Villandraut

Le P’tit Bal de Villandraut Villandraut vendredi 13 février 2026.

Le P’tit Bal de Villandraut

Salle des fêtes Villandraut Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-13
fin : 2026-02-13

Date(s) :
2026-02-13

Danses trad & folk et chant occitan en Sud-Gironde

Au programme
– 19h atelier danses
– 20h auberge espagnole
– 21h bal   .

Salle des fêtes Villandraut 33730 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 28 71 90  asso.entrad@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le P’tit Bal de Villandraut

L’événement Le P’tit Bal de Villandraut Villandraut a été mis à jour le 2026-02-03 par La Gironde du Sud