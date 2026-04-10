Le P’tit bal des Queniaos Maison de quartier La Bellangerais Rennes
Le P’tit bal des Queniaos Maison de quartier La Bellangerais Rennes mardi 14 avril 2026.
Le P’tit bal des Queniaos Maison de quartier La Bellangerais Rennes Mardi 14 avril, 10h30 Ille-et-Vilaine
Le P’tit Bal des Queniaos ! Un bal Trad pour toute la famille où les petits et les grands se retrouvent autour de la danse… Mais pas besoin de savoir danser, tout est expliqué sur place !
Le P’tit Bal des Queniaos ! Un bal Trad pour toute la famille où les petits et les grands se retrouvent autour de la danse…
Mais pas besoin de savoir danser, tout est expliqué sur place !
Mardi 14 AVRIL 2026 de 10h30 à 12h
Maison de Quartier Bellangerais
️ Gratuit
Sans inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-14T10:30:00.000+02:00
Fin : 2026-04-14T12:00:00.000+02:00
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Maison de quartier La Bellangerais 5 rue du Morbihan 35700 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine
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