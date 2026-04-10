Le P’tit bal des Queniaos Maison de quartier La Bellangerais Rennes Mardi 14 avril, 10h30 Ille-et-Vilaine

Le P’tit Bal des Queniaos ! Un bal Trad pour toute la famille où les petits et les grands se retrouvent autour de la danse… Mais pas besoin de savoir danser, tout est expliqué sur place !

Le P’tit Bal des Queniaos ! Un bal Trad pour toute la famille où les petits et les grands se retrouvent autour de la danse…

Mais pas besoin de savoir danser, tout est expliqué sur place !

Mardi 14 AVRIL 2026 de 10h30 à 12h

Maison de Quartier Bellangerais

️ Gratuit

Sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-14T10:30:00.000+02:00

Fin : 2026-04-14T12:00:00.000+02:00

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Maison de quartier La Bellangerais 5 rue du Morbihan 35700 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



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