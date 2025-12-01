Le p’tit bal du Gabi Mourenx

Le p’tit bal du Gabi

8 Boulevard de la République Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-12-14

fin : 2025-12-14

2025-12-14

Venez chanter et danser à travers des chansons et refrain que tout le monde connait. Distribution de carnets de chants, de chapeaux et de boas en plumse.

Le père Noël sera présent pour offrir une séance photo dans un décor imaginé par l’association Carnaval.

Les manèges de la fête foraine seront ouverts jusqu’à 20h. .

8 Boulevard de la République Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 60 03 46 contact@cc-lacqorthez.fr

