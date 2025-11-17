Le p’tit bal du lundi

Salle des Fêtes Loulay Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-11-17 14:15:00

fin : 2025-11-17 16:15:00

Date(s) :

2025-11-17

Venez danser au son de l’accordéon.

.

Salle des Fêtes Loulay 17330 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 33 80 07 fdfr.17@orange.fr

English :

false

German :

Kommen Sie und tanzen Sie zum Klang des Akkordeons.

Italiano :

Venite a ballare al suono della fisarmonica.

Espanol :

Ven a bailar al son del acordeón.

L’événement Le p’tit bal du lundi Loulay a été mis à jour le 2025-01-14 par Destination Vals de Saintonge / Charentes Tourisme