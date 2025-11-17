Le p’tit bal du lundi Loulay
Le p’tit bal du lundi Loulay lundi 17 novembre 2025.
Le p’tit bal du lundi
Salle des Fêtes Loulay Charente-Maritime
Début : Lundi 2025-11-17 14:15:00
fin : 2025-11-17 16:15:00
2025-11-17
Venez danser au son de l’accordéon.
Salle des Fêtes Loulay 17330 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 33 80 07 fdfr.17@orange.fr
Kommen Sie und tanzen Sie zum Klang des Akkordeons.
Venite a ballare al suono della fisarmonica.
Ven a bailar al son del acordeón.
L’événement Le p’tit bal du lundi Loulay a été mis à jour le 2025-01-14 par Destination Vals de Saintonge / Charentes Tourisme