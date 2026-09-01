Informations pratiques

Le Lardin-Saint-Lazare

Le p’tit bal perdu

centre socio culturel Le Lardin-Saint-Lazare Dordogne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 20:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Le p’tit bal perdu chanson Française au profit de la maison des femmes organisé par coup de pouce entraide .

centre socio culturel Le Lardin-Saint-Lazare 24570 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 15 68 35 coupdepouce.entraide@gmail.com

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English : Le p’tit bal perdu

L’événement Le p’tit bal perdu Le Lardin-Saint-Lazare a été mis à jour le 2026-09-03 par Vézère Périgord Noir