Le p’tit bal perdu Le Lardin-Saint-Lazare
samedi 19 septembre 2026 · Le Lardin-Saint-Lazare
Informations pratiques
Le Lardin-Saint-Lazare
Le p’tit bal perdu
centre socio culturel Le Lardin-Saint-Lazare Dordogne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 20:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Le p’tit bal perdu chanson Française au profit de la maison des femmes organisé par coup de pouce entraide .
centre socio culturel Le Lardin-Saint-Lazare 24570 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 15 68 35 coupdepouce.entraide@gmail.com
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English : Le p’tit bal perdu
L’événement Le p’tit bal perdu Le Lardin-Saint-Lazare a été mis à jour le 2026-09-03 par Vézère Périgord Noir