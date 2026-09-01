UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Le Lardin-Saint-Lazare

Le p’tit bal perdu Le Lardin-Saint-Lazare

samedi 19 septembre 2026 · Le Lardin-Saint-Lazare

Le p’tit bal perdu Le Lardin-Saint-Lazare

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
centre socio culturel
Ville
24570 Le Lardin-Saint-Lazare
Département
Dordogne
Tarif
10 10 Tarif de base - plein tarif

Le Lardin-Saint-Lazare

Le p’tit bal perdu

centre socio culturel Le Lardin-Saint-Lazare Dordogne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 20:00:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Le p’tit bal perdu chanson Française au profit de la maison des femmes organisé par coup de pouce entraide   .

centre socio culturel Le Lardin-Saint-Lazare 24570 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 15 68 35  coupdepouce.entraide@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le p’tit bal perdu

L’événement Le p’tit bal perdu Le Lardin-Saint-Lazare a été mis à jour le 2026-09-03 par Vézère Périgord Noir