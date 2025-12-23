Le p’tit bal retrouvé Queaux

Le p’tit bal retrouvé

8B Route du Stade Queaux Vienne

Début : 2026-02-06

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-02-06 2026-02-07 2026-02-08 2026-02-13 2026-02-14 2026-02-15 2026-02-20 2026-02-21 2026-02-22

Le Théâtre du Lavoir vous présente son nouveau spectacle Le p’tit bal retrouvé, mis en scène par Jean-Marie Sillard et Richard Équipé.

Le temps de quelques heures, revivez ou découvrez l’ambiance des bals d’autrefois, ceux d’après guerre où rencontres amoureuses, histoires d’amitiés et découvertes de la vie rythmaient les semaines de labeur. .

