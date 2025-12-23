Le p’tit bal retrouvé Queaux
Le p’tit bal retrouvé Queaux vendredi 6 février 2026.
Le p’tit bal retrouvé
8B Route du Stade Queaux Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-06
fin : 2026-02-20
Date(s) :
2026-02-06 2026-02-07 2026-02-08 2026-02-13 2026-02-14 2026-02-15 2026-02-20 2026-02-21 2026-02-22
Le Théâtre du Lavoir vous présente son nouveau spectacle Le p’tit bal retrouvé, mis en scène par Jean-Marie Sillard et Richard Équipé.
Le temps de quelques heures, revivez ou découvrez l’ambiance des bals d’autrefois, ceux d’après guerre où rencontres amoureuses, histoires d’amitiés et découvertes de la vie rythmaient les semaines de labeur. .
8B Route du Stade Queaux 86150 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 00 77 34
