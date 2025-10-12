Le P’tit bar fête la musique Le P’tit bar Sainte-Marie-d’Attez

Le P’tit bar fête la musique

Le P’tit bar 83 rue de l’école Sainte-Marie-d’Attez Eure

L’équipe du P’tit Bar de la Mairie vous invite à venir partager la fête de la musique dans son village.

Rendez-vous pour un moment convivial, pour danser, festoyer ou simplement profiter de la musique ensemble !

Concert en plein air, piste de danse dès 18h. .

