Le P'tit bar fête la musique Le P'tit bar Sainte-Marie-d'Attez samedi 20 juin 2026.

Le P’tit bar 83 rue de l’école Sainte-Marie-d’Attez Eure

Début : 2026-06-20 18:00:00
L’équipe du P’tit Bar de la Mairie vous invite à venir partager la fête de la musique dans son village.
Rendez-vous pour un moment convivial, pour danser, festoyer ou simplement profiter de la musique ensemble !
Concert en plein air, piste de danse dès 18h.   .

