Le p’tit Boursault Spécial Pâques Le p’tit Boursault Boursault
Le p’tit Boursault Spécial Pâques Le p’tit Boursault Boursault samedi 4 avril 2026.
Le p’tit Boursault Spécial Pâques
Le p’tit Boursault 7 rue de la Duchesse d’Uzes Boursault Marne
Tarif : 35 – 35 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-06
Date(s) :
2026-04-04
Tout public
Un menu de Pâques à emporter
Sur réservation avant le 27 mars 09-83-07-47-52 .
Le p’tit Boursault 7 rue de la Duchesse d’Uzes Boursault 51480 Marne Grand Est
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English : Le p’tit Boursault Spécial Pâques
L’événement Le p’tit Boursault Spécial Pâques Boursault a été mis à jour le 2026-03-16 par ADT de la Marne