Le p’tit Boursault Spécial Pâques Le p’tit Boursault Boursault

Le p’tit Boursault Spécial Pâques

Le p’tit Boursault 7 rue de la Duchesse d’Uzes Boursault Marne

Tarif : 35 – 35 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-04

Tout public

Un menu de Pâques à emporter

Sur réservation avant le 27 mars 09-83-07-47-52 .

Le p’tit Boursault 7 rue de la Duchesse d’Uzes Boursault 51480 Marne Grand Est

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English : Le p’tit Boursault Spécial Pâques

L’événement Le p’tit Boursault Spécial Pâques Boursault a été mis à jour le 2026-03-16 par ADT de la Marne