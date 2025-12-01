Le P’tit Café Spectacle jeune public En Attendant Noël Le P’tit Café Le Puy-en-Velay

Le P’tit Café Spectacle jeune public En Attendant Noël

Le P’tit Café 25 Place du Marché Couvert Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

enfants à partir de 1 an

Début : 2025-12-20 17:00:00

fin : 2025-12-20 17:45:00

2025-12-20

Profitez du spectacle En attendant Noël par la Cie de Fil en histoires, adressé au jeune public le 20 décembre entre 17h et 17h45.

Le P’tit Café 25 Place du Marché Couvert Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 78 68 53 37 cafejeunespousses@gmail.com

English :

Enjoy the show En attendant Noël (Waiting for Christmas) by Cie de Fil en histoires, aimed at young audiences, on December 20 between 5pm and 5:45pm.

