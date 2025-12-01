Le P’tit Café Spectacle jeune public En Attendant Noël Le P’tit Café Le Puy-en-Velay
Le P’tit Café Spectacle jeune public En Attendant Noël Le P’tit Café Le Puy-en-Velay samedi 20 décembre 2025.
Le P’tit Café 25 Place du Marché Couvert Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
enfants à partir de 1 an
Début : 2025-12-20 17:00:00
fin : 2025-12-20 17:45:00
2025-12-20
Profitez du spectacle En attendant Noël par la Cie de Fil en histoires, adressé au jeune public le 20 décembre entre 17h et 17h45.
Le P’tit Café 25 Place du Marché Couvert Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 78 68 53 37 cafejeunespousses@gmail.com
English :
Enjoy the show En attendant Noël (Waiting for Christmas) by Cie de Fil en histoires, aimed at young audiences, on December 20 between 5pm and 5:45pm.
