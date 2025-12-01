Le p’tit ciné-goûter La petite fanfare de Noël Gallia Théâtre Cinéma Saintes

Le p’tit ciné-goûter La petite fanfare de Noël

Tarif : – – 5.5 EUR

Début : 2025-12-13 15:30:00

fin : 2025-12-13 16:30:00

2025-12-13

Venez en famille découvrir un programme de courts métrages autour de la neige et de Noël ! Projection suivie d’un goûter.

Gallia Théâtre Cinéma 67 ter cours National Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 92 10 20

English :

Bring the whole family to discover a program of short films about snow and Christmas! Screening followed by a snack.

