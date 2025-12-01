Le p’tit ciné-goûter La petite fanfare de Noël Gallia Théâtre Cinéma Saintes
Gallia Théâtre Cinéma 67 ter cours National Saintes Charente-Maritime
Tarif : – – 5.5 EUR
Début : 2025-12-13 15:30:00
fin : 2025-12-13 16:30:00
2025-12-13
Venez en famille découvrir un programme de courts métrages autour de la neige et de Noël ! Projection suivie d’un goûter.
+33 5 46 92 10 26
English :
Bring the whole family to discover a program of short films about snow and Christmas! Screening followed by a snack.
L’événement Le p’tit ciné-goûter La petite fanfare de Noël Saintes a été mis à jour le 2025-11-28 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge