Le p’tit conte Musée Antoine Chintreuil Pont-de-Vaux
Le p’tit conte Musée Antoine Chintreuil Pont-de-Vaux jeudi 9 avril 2026.
Le p’tit conte
Musée Antoine Chintreuil 66, rue Maréchal de Lattre de Tassigny Pont-de-Vaux Ain
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-09 10:00:00
fin : 2026-04-16 11:00:00
Date(s) :
2026-04-09 2026-04-16
Une visite à partager en famille pour aborder le musée avec l’imaginaire. Dans ce musée, il se passe plein de choses étranges. C’est souvent la nuit, mais pas toujours. Suivez Julien et Anaïs dans une aventure extraordinaire !
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Musée Antoine Chintreuil 66, rue Maréchal de Lattre de Tassigny Pont-de-Vaux 01190 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 51 45 65 contact@musee-chintreuil.com
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English : A little conte
A visit to share with the whole family, to help them use their imaginations to explore the museum. Strange things happen in this museum. It’s often at night, but not always.
L’événement Le p’tit conte Pont-de-Vaux a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux
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