Le p’tit déj cirque Parvis des Droits de l’Homme Lannion samedi 15 novembre 2025.

Parvis des Droits de l’Homme Carré Magique Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 10:00:00

fin : 2025-11-16

Date(s) :

2025-11-15

J’ai beau être matinal-e, j’ai mal…

Une carte blanche de contorsion a` l’heure du petit-déjeuner, c’est ce que le Carre´ Magique a commandé a` la compagnie AMA pour cette nouvelle édition de La Nuit du Cirque. Voilà de quoi réveiller en douceur vos neurones et vos cervicales!

Dans une forme intimiste, dans le bar du théâtre, Élodie Guezou et deux contorsionnistes explorent les torsions du corps et du quotidien, avec humour, poésie ou absurdité, selon l’inspiration du moment.

Un moment suspendu, unique, entre café, bol de céréales, cuillère a` miel et vertèbres en liberté. .

Parvis des Droits de l’Homme Carré Magique Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 37 19 20

