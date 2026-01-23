Le p’tit déj’ de la bulle des lecteurs Médiathèque Les Maximes La Rochefoucauld-en-Angoumois
Le p'tit déj' de la bulle des lecteurs Médiathèque Les Maximes La Rochefoucauld-en-Angoumois samedi 28 février 2026.
Le p’tit déj’ de la bulle des lecteurs
Médiathèque Les Maximes Halles aux Grains La Rochefoucauld-en-Angoumois Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28 10:00:00
fin : 2026-02-28
Date(s) :
2026-02-28
Échange premières impressions sur la sélection de La Bulle des lecteurs. Tout ça bien sûr autour d’un petit déjeuner !
Médiathèque Les Maximes Halles aux Grains La Rochefoucauld-en-Angoumois 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 63 09 85 mediathque@larochefoucauldenangoumois.fr
English :
Exchange first impressions on the selection of La Bulle des lecteurs. All over breakfast, of course!
