Le p’tit déj’ de la bulle des lecteurs Médiathèque Les Maximes La Rochefoucauld-en-Angoumois

Médiathèque Les Maximes Halles aux Grains La Rochefoucauld-en-Angoumois Charente

Échange premières impressions sur la sélection de La Bulle des lecteurs. Tout ça bien sûr autour d’un petit déjeuner !
Médiathèque Les Maximes Halles aux Grains La Rochefoucauld-en-Angoumois 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 63 09 85  mediathque@larochefoucauldenangoumois.fr

Exchange first impressions on the selection of La Bulle des lecteurs. All over breakfast, of course!

