Le P’tit Déj de la Médiathèque Médiathèque Le Polygone Avallon

Médiathèque Le Polygone 2B Rue du Général Leclerc Avallon Yonne

Début : 2026-01-17 10:30:00

fin : 2026-01-17

2026-01-17

Qu’il s’agisse de livres, de DVD ou même de jeux vidéo (et pourquoi pas ?), ce moment permettra à tous·tes de parler de ce qui lui a plu (ou même déplu), dans une ambiance conviviale autour de gourmandises et d’un bon café !

Entrée libre.

Réservé aux adultes. .

Médiathèque Le Polygone 2B Rue du Général Leclerc Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

