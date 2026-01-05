Le P’tit Déj de la Médiathèque Médiathèque Le Polygone Avallon

Médiathèque Le Polygone 2B Rue du Général Leclerc Avallon Yonne

Gratuit
Début : 2026-04-18 10:30:00
Qu’il s’agisse de livres, de DVD ou même de jeux vidéo (et pourquoi pas ?), ce moment permettra à tous·tes de parler de ce qui lui a plu (ou même déplu), dans une ambiance conviviale autour de gourmandises et d’un bon café !

Entrée libre.
Réservé aux adultes.   .

Médiathèque Le Polygone 2B Rue du Général Leclerc Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté   biblioavallon@ville-avallon.fr

